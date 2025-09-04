「Xを見ていたら『新入社員が休憩時間にアイスを食べていた』という内容が炎上していました。炎上覚悟で言いますが、弊社は休憩時間にアイスを配っています」【写真】灼熱職場にはガリガリ君が欠かせませんねそんなポストが大きな共感を呼び、職場での「休憩」と「アイス」が注目を集めています。「モンスター上司」投稿に疑問…「うちは配ってるぞ！」と発信話題の投稿をしたのは、町工場の3代目として働く「りょ」さん（@dongonz