「カルディコーヒーファーム」は、9月1日（月）〜10月31日（金）の期間、個性豊かなハロウィンアイテムを、全国の店舗と公式オンラインショップで発売する。【写真】かわいい黒猫グッズも！ニャップザックなどアイテム一覧■ハロウィンパーティーにぴったり今回発売されるのは、パチパチ弾けるキャンディや特大サイズのポップコーンなど、ハロウィンパーティーにぴったりな140種類以上のハロウィンアイテム。「オリジナル