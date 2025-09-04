３日、訪問先のデンマークで記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Sipa USA/AP（ＣＮＮ）ロシアによるウクライナ戦争終結に向けた動きが停滞し、ホワイトハウスが苛（いら）立ちを募らせる中、トランプ米大統領は３日、ウクライナのゼレンスキー大統領と近日中に会談すると発表した。「間もなく彼（ゼレンスキー氏）と会談する。それで今後の対応について、かなりのことが分かるだろ