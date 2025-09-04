歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。“年齢非公表”の理由を明かした。あの○「なんであのなんですか?」の質問が答えづらいワケ芸名の話題になり、「“なんであのなんですか?”って、そういう質問をしてくる方も昔いたけど。答えづらいじゃないですか。そんなに理由もないし」と話したあの。2013年にアイドルグループ・ゆるめるモ! に加