映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)で前作に続き主人公・森崎明日香を演じた橋本環奈にインタビュー。伊勢高広役の眞栄田郷敦との再共演や“謎の女”役の木村佳乃との初共演の感想を聞いた。橋本環奈撮影:加藤千雅2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。明日香(橋本環奈)と高広(眞栄田郷敦)は、バラバラになった体を見つけ出すまで同じ日を繰り返す「カラダ探し」を終わらせ