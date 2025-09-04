デスク「夏休みも旅行需要が好調でインバウンドと相まって航空会社の業績は良かったね」 記者「ANAホールディングス（HD）も日本航空（JAL）も2025年4―6月期連結決算では売上高が共に過去最高を更新しました。インバウンド需要が国際線を支えた形です。ただ、懸念材料もあります。それが国内線です」 デスク「需要は堅調なのに？」 記者「まずコロナ禍で落ち込んだビジネス需要が戻っていないため単価が下が