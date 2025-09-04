朝のドル円は１４８円００銭台での推移＝東京為替 ドル円は１４８円００銭台での推移。海外市場で一時１４７円８８銭を付けた。米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数の弱さなどがドル売りのきっかけとなった。 USDJPY148.08