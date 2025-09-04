◇ナ・リーグナショナルズ10―5マーリンズ（2025年9月3日ワシントンDC）ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が3日（日本時間4日）、本拠でのマーリンズ戦に9回から5番手で登板。1回を無安打無失点で試合を締め、チームの3連勝に貢献した。10―5の9回にマウンドに上がった小笠原は、先頭・エドワーズを遊ゴロに打ち取ると、次打者・ラミレスを空振り三振、マーシーも見逃し三振に仕留め、3者凡退で試合を締めた。前回