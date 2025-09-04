■台風15号奄美大島の東海上を北上している台風15号は、このあと4日(木)の午後に九州南部にかなり接近した後、東よりに進路を変えて、5日（金）にかけては西日本、東日本の太平洋側沿岸を進む予想です。その後、6日（土）の未明には関東の東海上へと抜ける見込みです。台風としてはあまり発達しませんが、各地で大雨に警戒が必要です。■線状降水帯の発生予測情報以下の地域・期間は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が