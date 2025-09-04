気象庁は4日、台風15号の影響で、九州南部から東海の9県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして警戒を呼びかけた。9県は宮崎、大分、徳島、愛媛、高知、岐阜、静岡、愛知、三重。