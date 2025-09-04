財務省は、来年度予算の各省庁からの概算要求の総額が122兆円余りになったと発表しました。3年連続で過去最大です。【映像】来年度予算の概算要求 過去最大122兆円超来年度の一般会計の概算要求の総額は、今年度の予算より7兆円以上多い122兆4454億円です。国債の償還や利払いに充てられる国債費が、金利上昇などを背景に4兆円以上増え、32兆3865億円となりました。厚生労働省は、高齢化で年金や医療費などが増えるとして34