台風15号が発生し、すでに九州に接近しています。土砂災害や河川の氾濫に警戒が必要です。【映像】線状降水帯の様子4日午前3時、奄美大島の東で台風15号が発生しました。このあと九州に最も近づき、その後は進路を東寄りに変えて四国や近畿へ進む見込みです。さらに、5日にかけては東海や関東に接近する恐れがあります。また、台風に伴って線状降水帯の予測情報が発表されています。宮崎県と大分県で4日昼過ぎ〜夜遅くにかけ