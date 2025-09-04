エルフ・はると元彼の2ショットが公開され、「荒川よりギャル！」「かわいー」など、驚きの声が上がった。【映像】「荒川よりギャル！」はると元彼の2ショット9月3日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。学生時代のラブレターにメロディーをつけて歌手が披露し、書いた本人がサプライズで鑑賞する「あの頃のラブレター歌謡祭」が開催された。ラブソングにされたのはコットン・きょん、紅