幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。帰る家がないと明かした。1日には「仕事が無いので、愛車の軽バンで家具家電一式売ってきました」とつづり、家具が積み込まれたバンの写真を公開。そして3日午後には「帰る家が無くなってしまいました...オススメの東北の旅先、教えてくださいしばらく車でその辺を彷