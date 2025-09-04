『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）を観ながら、私たちはどこで「愛」を学んでいるのだろうかと考えてしまった。きっと人が生きていく上で、最も必要なものとして挙げられるのが「愛」。しかし、それをちゃんと学ぶ場というものは明確に設けられてはいない。 参考：井上由美子×西谷弘『愛の、がっこう。』対談木村文乃とラウールが生んだ化学反応 「愛」を教科として扱うことは難しい。それゆえ多くのことを学ぶ