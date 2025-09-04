ソシエダMF久保建英はラ・リーガ7年目の今季、直近4シーズンで3度目となる開幕戦ゴールを挙げ、好スタートを切って日本代表に合流した。アメリカ遠征2日目、報道陣の取材に応じた久保は「チームは(2分1敗で)全然良い状態ではないけど、個人的には1点取って悪くない出だしかなと思う」と前向きに語った。久保はプレシーズンを日本で過ごした7月下旬、今季の目標について「ほとんどの点に絡みたい」と発言。随所で好パフォーマン