NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第33回で、松平定信（井上祐貴）の老中就任を巡る政局が大きく動いた。その裏で糸を引いていたのが、徳川家斉（城桧吏）の乳母・大崎（映美くらら）である。物理的な暴力を用いることなく、ただ一つの「手袋」を示すことで大奥の意向を転換させた彼女。その行動の軌跡から、江戸時代の権力構造における「もう一つの実行力」が見えてくる。 参考：「宝塚歌劇団」のセリ