「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位Pixel 9a（Google）5位iPhone 15（アップル）6位arrows We2（FCNT）7位Pixel 8a（Google）8位Pixel 10（Google）9位AQUOS sense9（シャープ）10位Galaxy S25（SAMSUNG）＊「