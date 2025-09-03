デザイナー 西崎暢が手掛ける「ウジョー（UJOH）」が、初の自社開催となるテンポラリーストアを表参道のseeenに期間限定出店する。期間は9月13日と14日の2日間。 【画像をもっと見る】 テンポラリーストアでは、アパレルからジュエリー、バッグまで2025年秋冬コレクションの全アイテムを展開。購入者にはノベルティを数量限定で配付するほか、期間中はデザイナー 西崎の在廊も予定しており、ブランドの世界観に直接触れられる