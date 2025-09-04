4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の4万2110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45043.89円ボリンジャーバンド3σ 44109.93円ボリンジャーバンド2σ 43175.96円ボリンジャーバンド1σ 42445.00円一目均衡表・転換線 42282.00円5日移動平均 42242.00円25日移動平均 42110.00円4日夜間取引終値 41938.89円3