4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3062.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3231.42ポイントボリンジャーバンド3σ 3171.52ポイントボリンジャーバンド2σ 3111.63ポイントボリンジャーバンド1σ 3083.50ポイント一目均衡表・転換線 3068.00ポイント5日移動平均 3062.50ポイント4日夜間取引終値 3051