日本航空ジャンボ機墜落事故などの調査に携わった元航空事故調査委員会（現運輸安全委員会）委員の東昭（あずま・あきら）氏が８月１８日、肺炎で死去した。９８歳だった。葬儀は家族葬で済ませた。神奈川県出身。飛行力学や流体力学の専門家として東京大学で教授を務め、１９８６年に同委員会委員（非常勤）に就任。９５年に退任するまで、５２０人が死亡した日航機墜落事故（８５年）や、名古屋空港で２６４人が死亡した中華