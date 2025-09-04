8月の月間MVPを受賞したブルワーズの二塁手チュラング＝1日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は3日、8月の月間最優秀選手（MVP）を発表し、野手部門でナ・リーグは打率3割4分3厘、10本塁打、24打点を記録したブルワーズの二塁手チュラング、ア・リーグは打率2割8分4厘、11本塁打、22打点だったアスレチックスの捕手ランゲリアーズがともに初受賞した。投手部門では、ナはブルワーズのペラルタが5試合で4勝