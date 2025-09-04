北川景子が主演する内田英治監督最新作『ナイトフラワー』より、苦しい生活を送る2人の子どもの母・永島夏希（北川）と格闘家・多摩恵（森田望智）の2人が、幸せを求めて危険な世界へと足を踏み入れるスリリングな本予告編、本ポスターが解禁された。【動画】幸せを求めて危険な世界へと足を踏み入れる！『ナイトフラワー』本予告内田英治が原案・脚本・監督を手掛けた本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が