9月に入っても全国的に気温が高い日が続いていますが、雨が降った日は気温が一時的に下がることがあります。その際、体調を崩してしまう人もいるようです。SNS上では「雨の日は体調が悪い」「倦怠（けんたい）感がある」「寒暖差疲労で寒気がする」という内容の声が上がっています。気温が高い時期に一時的に涼しくなった際に、体調不良になりやすいのはなぜなのでしょうか。美容外科「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）