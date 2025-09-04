この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介