話題の新刊『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（ワニブックス刊）は、1985年に全日本女子プロレス・通称“全女”に入門し18年間在籍、その後もリングに立ち続け今年2025年にデビュー40周年を迎える “暴走女王”堀田祐美子が自らの生い立ちから現在までを綴った1冊である。選手の大量離脱後の“新生全女”でも時間を共にしてきた豊田真奈美が"全女"を退団することに。しかもその翌日、豊田はGAEA JAPANの大会に出場、