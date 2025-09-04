フジテレビが8月28日、港浩一前社長と大多亮元専務に損害賠償請求訴訟を起こした。請求額は何と50億円。理由は中居正広と元アナウンサーを巡る問題に対する対応だ。両氏は一昨年6月、トラブルについて報告を受けていたが、事実関係の調査や適切な対応の実行などの、善管注意義務を怠ったとしている。巨額訴訟を起こされた港前社長©時事通信社第三者委員会の調査報告書では、両氏の対応は「経営判断の体をなしていない」