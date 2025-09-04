日常生活を取り戻し、慌ただしい時間を過ごしている方がいる一方で、「いつまで続くんだろう」と先の見えない不安を抱えている方がいるかもしれません。そんな時こそ、自分を労ってあげてください。「忙しい」「そんな気分になれない」と思わずに、まずは一杯のコーヒーを、一服のお茶を淹れてみませんか。10回にわたって曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語の