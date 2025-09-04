約3年9ヵ月にわたって行われた大東亜戦争が終結して80年の節目をむかえた。戦争は1945年9月の米戦艦ミズーリ艦上の降伏文書調印式で終結となったが、その一方で準備が進められ実現寸前だった「幻の作戦」をご存じだろうか。日本本土で地上部隊が激突する史上最大の上陸作戦が行われ、双方で夥しい犠牲を出すところであった。作戦の全貌を日米双方の視点から捉えた『新装解説版本土決戦』（土門周平ほか、潮書房光人新社）が注目