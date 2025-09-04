ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第６回：倉田秋（ガンバ大阪）／後編photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images前編◆倉田秋が現役にこだわるワケ 「暗黒時代の３年間」を脱するために決断したこと＞＞ガンバ大阪史上初めてのJ2リーグを戦うことになった2013年。倉田は再びガンバのユニフォームを纏ってピッチに立った。オフシーズンにはいくつかのJ1クラブからオファーも舞い込んだが、