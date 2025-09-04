ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第６回：倉田秋（ガンバ大阪）／前編その体からメラメラと音が聞こえてきそうなほどの熱をたぎらせてピッチに立つ。今年で37歳になる。年齢を重ねてもなお――というよりは、年齢を重ねるほど、胸の内がダイレクトにプレーで表現されるようになった。「（現役の）終わりが近づいているのを自覚しているからかな。この試合で結果を残せなかったらキャリアが終