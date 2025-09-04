暴走する高齢組合員「本人」からの電話国土交通省の調査によれば、分譲マンションの区分所有者のうち、70歳以上の世帯主の割合は25％を超えています。高齢化が進むなか、社会とのつながりが薄れた一部の高齢者が孤立感や不満、ストレスを背景に管理組合や管理会社に対して攻撃的な言動を取るケースが増えています。こうした“暴走行為”は、今や業界全体で深刻な課題となっており、マンション管理の根幹を揺るがしかねない問題へと