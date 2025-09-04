前編記事『「猛暑の原因はメガソーラー」という噂も出ているが…専門家に聞いた「この暑さはいつまで続くのか」』より続く。注意したい日本近海で発生する台風９月に入ってもなお、猛烈な暑さが収まらない。8月は全国で猛暑日の記録を更新し、エアコンの購入や修理の依頼も相次いだ。気象庁の発表によると、この暑さはしばらく続き、10月までは平年より気温の高い日が続く見込みだ。前参議院議員で防災士・気象予報士のおくむら政