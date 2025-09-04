オリオールズの菅野智之投手米大リーグ、オリオールズの菅野智之の次回登板が、7日午後1時35分（日本時間8日午前2時35分）開始の本拠地でのドジャース戦に決まった。球団が3日に発表した。大谷翔平とメジャー初対決となる。菅野は今季26試合に登板して10勝7敗、防御率4.41をマークしている。（共同）