いわゆる「トリプルボギー不倫」報道により、女子プロゴルフ界に衝撃が走ったのは今年3月のことだった。「週刊文春 電子版」が「有名女子ゴルファー3人とトリプルボギー不倫した男」と題した記事を3