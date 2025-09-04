熱帯低気圧から変わった台風第１５号が、５日午前中に徳島県に最も接近する見込みです。徳島県では、４日夜のはじめ頃から５日朝にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。徳島県では、４日夕方から５日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。（9月4日 6：10）［台風］台風15号は４日午前３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台