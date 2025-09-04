TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）が4日までにインスタグラムを更新。自身の体調の変化について言及した。自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅな（19）と当時パートナーだった「たいちくん」こと齊藤太一氏の不貞行為騒動をめぐり、精神的苦痛に苦しんでいた。体重減の歯止めが利かず、体重は37キロ、ウエストが47・6センチと公表。「細すぎる」と話