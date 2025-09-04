ホテル日航アリビラは、音楽を感じるアフタヌーンティー「MUSICA（ムジカ）」を9月1日から11月30日まで提供する。クラシック音楽の世界観や楽器をモチーフにした創造性あふれる限定メニューを提供する。1stプレートにはグリッシーニ（細長いパン）を並べて木琴に見立てた「鮭とポテトのミルフィーユ 木琴仕立て」は、鮭とポテトのサラダを3層のミルフィーユに仕上げた。その他に、「マレットに見立てたメープルベーコンドーナツ」