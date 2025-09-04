「バラードの皇帝」「鼓膜彼氏」等の異名を持つ韓国では知らない人がいない国民的人気歌手のソン‧シギョンさん。自身のYouTubeチャンネルは、歌、食、料理、ゲストトークの様々なコンテンツが大人気で、フォロワーは韓国だけにとどまらず、現時点でフォロワー数は214万人超え、トップYouTuberとしての顔も持つ。また、10月には日本でコンサートを開催。9月17日にはアルバム『しあわせのかたち』を発売するなど、日本でも注目