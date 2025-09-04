朝ドラ「あんぱん」（NHK）の嵩（北村匠海）は、やなせたかし氏がモデル。作家の青山誠さんは「やなせは漫画でヒットを出したいと願っていたが、先に歌の作詞や詩人として認められた。アニメを制作する手塚治虫はそんなやなせに新しい活路を示した」という――。※本稿は、青山誠『やなせたかし子どもたちを魅了する永遠のヒーローの生みの親』（角川文庫）の一部を再編集したものです。写真＝手塚治虫プロダクション公認／共同