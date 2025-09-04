◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 2-1 日本ハム(3日、ZOZOマリン)首位奪還を狙う日本ハムは、ロッテとの接戦をものにできず1点差で敗れました。先発を託されたのは、この日はプロ2度目の先発登板となった高卒ルーキーの柴田獅子投手。プロ初先発は3回を投げ無安打無失点と好投を見せましたが、この日は初回に連打を浴び、いきなり1点を奪われ、先発2戦目は3回1失点でマウンドを降ります。それでも4回、打線はそんなルーキーの負けをな