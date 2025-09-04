45万人が飲む水に含まれていた有害物質「私は子どもに毒を飲ませていたのかもしれない」ナレーションを務める平良いずみ監督の、そんなショッキングなセリフとともに始まるドキュメンタリー映画『ウナイ透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』（以下、ウナイ）。平良監督が5年間にわたり追い続けた“PFAS汚染”の記録だ。2016年、沖縄県が「県民45万人に供給する水道水に化学物質PFASが含まれていた」と発表したことから始まる。『PFAS