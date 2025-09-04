日本の実質GDPのプラス成長が続いている。今後の景気はどうなるのか。ソニーフィナンシャルグループ、チーフエコノミストの渡辺浩志さんは「2025年4〜6月期の成長の牽引役となったのは実質輸出だが、背景には日本企業の値引きがある。このままでは、いずれ中小・下請け企業や一般家計に圧力がかかるだろう」という――。写真＝iStock.com／franckreporter※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／franckreporter■「実質GDPのプ