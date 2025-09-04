TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）が3日、バレーボール中継延長のため通常より50分遅れで放送された。前週の35分遅れに続き、2週連続となった。タレント西村知美（54）が「『よく晴れて条件が合えばここから富士山が見えるんですよ』と言われたらどれだけ遠くても一旦受け入れちゃう説」に登場し、ネット上で話題となった。西村はニセ番組のロケで、富士山から1450キロも離れている沖縄県南城市の海