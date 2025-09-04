2日に石川県七尾市で開かれた松井秀喜氏の少年野球教室にサプライズ参加マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏は2日、松井秀喜氏（ヤンキースGM特別アドバイザー）が石川県七尾市で開催した少年野球教室にサプライズで参加した。小学4〜6年生55人を前に、自身の野球観、人生観の一端を披露するシーンがあった。「もしプロ野球選手になっていなかったら、何になっていたと思いますか？」。子どもたちが