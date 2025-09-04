元巨人、楽天の高田萌生がJR西日本の補強選手として都市対抗出場かつての本拠地に帰ってきた。巨人、楽天でプレーした高田萌生投手（ショウワコーポレーション）が、JR西日本の補強選手として第96回都市対抗野球大会に出場。2日のENEOS戦に登板し、1/3回を1安打2四死球2失点でチームは初戦敗退となった。「何回か投げたマウンドなので、また投げたいと思っていました」という東京ドームに立ったのは、6年ぶりのことだった。都