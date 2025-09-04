築地市場跡地の再開発計画には、タワーマンションやスタジアムの建設が含まれ、地域住民からはヒートアイランド現象や公共交通機関の負荷増加に対する懸念が多く寄せられている。地域の声を反映した持続可能な街づくりが求められる。築地市場跡地の再開発に不満の声施設の老朽化などを理由に2018年10月に豊洲に市場機能を移転し、それ以来広大な空き地となっていた築地市場跡地。東京都はかねてよりこの跡地を有効活用し、持続的な