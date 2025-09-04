オランダ・アムステルダムで1982年4月16日、中米エルサルバドルの内戦に対する抗議運動が起きた。同年3月17日に4人のオランダ人ジャーナリストが殺害されたことを受けて人々が集った（Hans van Dijk氏撮影） 2025年5月2日、皆から「ヤタさん」と呼ばれて愛された松崎八千代さんが、オランダ・アムステルダムの自宅にて安楽死した。私は友人の一人として、83歳の彼女の最期を看取った。それから約1カ月が過ぎた6月3日、