この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。 新上司の第一声が「心をつかんだ」部下の投稿に29万いいね ご紹介するのは、おしそ(@_______aona)さんの投稿したエピソードです。職場に新しい上司が来るとき、誰